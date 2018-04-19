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Минобрнауки хочет создать памятки с психологическими портретами школьников
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Минобрнауки хочет создать памятки с психологическими портретами школьников 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Минобрнауки РФ предлагает создать памятку для классных руководителей с психологическим портретом каждого ученика и регламентом работы с ним — Синюгина
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