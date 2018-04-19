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«Тотальный диктант» написали жители Измайлова
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«Тотальный диктант» написали жители Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На нескольких площадках района Измайлово прошел диктант по русскому языку.
В Измайлове жители района в прошедшую субботу приняли участие в акции «Тотальный диктант» и проверили свои знания по русскому языку. Одной из таких площадок в этот день стала школа №2094, причем диктант проводил здесь депутат Совета депутатов МО Измайлово Александр Попов.
Всей подготовкой к проведению диктанта занималась Молодежная палата района.
Всего порядка сорока человек самого разного возраста посетили это мероприятие в школе №2094. Москвичи старались грамотно написать диктант и по его окончании выразили благодарность, как ведущему, так и организаторам. Многие после окончания урока достали учебники и разбирали те или иные правила, отметив, что в этот день еще раз получили шанс убедиться, насколько велик и могуч наш русский язык.
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