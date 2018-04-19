«Тотальный диктант» написали жители Измайлова

На нескольких площадках района Измайлово прошел диктант по русскому языку.

В Измайлове жители района в прошедшую субботу приняли участие в акции «Тотальный диктант» и проверили свои знания по русскому языку. Одной из таких площадок в этот день стала школа №2094, причем диктант проводил здесь депутат Совета депутатов МО Измайлово Александр Попов

Всей подготовкой к проведению диктанта занималась Молодежная палата района.

Всего порядка сорока человек самого разного возраста посетили это мероприятие в школе №2094. Москвичи старались грамотно написать диктант и по его окончании выразили благодарность, как ведущему, так и организаторам. Многие после окончания урока достали учебники и разбирали те или иные правила, отметив, что в этот день еще раз получили шанс убедиться, насколько велик и могуч наш русский язык.