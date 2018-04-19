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В Воронежской области обещают решить проблему очередей в детсады за 3 года
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В Воронежской области обещают решить проблему очередей в детсады за 3 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ
ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Воронежская область решит в течение трех лет проблему очередей в детские сады для детей ясельного возраста, сообщает в четверг правительство региона.
По данным на середину марта, в очереди в детские сады Воронежской области числились 36364 малыша в возрасте до трех лет, из них в Воронеже — 27206 человек. При этом, по информации областных властей, актуальный спрос не превышает 500 детей.
О перспективах решения проблемы очередности в дошкольные учреждения рассказал 19 апреля, выступая перед депутатами Воронежской областной думы с отчетом о работе правительства региона за 2017 год, врио губернатора Александр Гусев.
"Уже в ближайшие два года на строительство новых детских садов регион получит из федерального бюджета порядка 1,5 миллиарда рублей. Запланировано строительство свыше 20 объектов более чем на 4 тысячи мест. Причем основную долю, более 60%, составят места для детей ясельного возраста. Максимум за три года задача должна быть полностью решена", — говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, вопрос с существованием очередей в детские сады детей от 3 до 7 лет в Воронежской области был решен в 2014-2015 годах.
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