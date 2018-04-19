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Семь новых школ и более 20 детсадов появятся в Воронежской области
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Семь новых школ и более 20 детсадов появятся в Воронежской области 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Все усилия правительства Воронежской области сконцентрированы на решении проблемы очереди в детсады для детей до трёх лет, сообщил врио воронежского губернатора Александр Гусев.
В ближайшие два года Воронежская область получит из федерального бюджета около 1,5 миллиарда рублей на строительство детсадов. Всего их планируется построить более 20 — более чем на четыре тысячи мест. При этом более 60% составят места для детей ясельного возраста. Задача должна быть решена максимум за три года.
В системе общего образования основной приоритет — сокращение числа учащихся во вторую смену. В ближайшие три года будут построены семь новых школ, что позволит создать более шести тысяч учебных мест.
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