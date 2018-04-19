Семь новых школ и более 20 детсадов появятся в Воронежской области

Все усилия правительства Воронежской области сконцентрированы на решении проблемы очереди в детсады для детей до трёх лет, сообщил врио воронежского губернатора Александр Гусев

В ближайшие два года Воронежская область получит из федерального бюджета около 1,5 миллиарда рублей на строительство детсадов. Всего их планируется построить более 20 — более чем на четыре тысячи мест. При этом более 60% составят места для детей ясельного возраста. Задача должна быть решена максимум за три года.

В системе общего образования основной приоритет — сокращение числа учащихся во вторую смену. В ближайшие три года будут построены семь новых школ, что позволит создать более шести тысяч учебных мест.