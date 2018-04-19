Девятиклассница из школы № 2073 приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс-2018

Фото: Анастасия Духова. Официальный сайт школы №2073

Ученица 9 класса школы №2073 Анастасия Духова 16 апреля приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в компетенции «Фотограф-репортер».

Все участники выполнили непростое задание.

Анастасия Духова сняла фоторепортаж о работе юных художников за мольбертом, сообщили на официальном сайте школы.

Отметим, что ученица уже не в первый раз принимала участие в таких соревнованиях. Например, серия ее работ «Новогодняя Москва» в межрайонном этапе городского конкурса фотографий «Покажите мне Москву » заняла первое место.

Помимо того, что Анастасия является внештатным фотографом-репортером образовательного учреждения «Школа №2073», девятиклассница увлекается бисероплетением и рисованием.