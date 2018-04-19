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Девятиклассница из школы № 2073 приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс-2018
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Девятиклассница из школы № 2073 приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс-2018 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Анастасия Духова. Официальный сайт школы №2073
Ученица 9 класса школы №2073 Анастасия Духова 16 апреля приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в компетенции «Фотограф-репортер».
Все участники выполнили непростое задание.
Анастасия Духова сняла фоторепортаж о работе юных художников за мольбертом, сообщили на официальном сайте школы.
Отметим, что ученица уже не в первый раз принимала участие в таких соревнованиях. Например, серия ее работ «Новогодняя Москва» в межрайонном этапе городского конкурса фотографий «Покажите мне Москву» заняла первое место.
Помимо того, что Анастасия является внештатным фотографом-репортером образовательного учреждения «Школа №2073», девятиклассница увлекается бисероплетением и рисованием.
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