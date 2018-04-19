В школах Северодвинска прокуратура нашла нарушения безопасности

В школах Северодвинска прокуратура нашла нарушение требований безопасности, в том числе противопожарной безопасности.

Установлено, что в большинстве школ не проведено категорирование объектов (территорий) образования; допускается бесконтрольное нахождение посторонних лиц и несанкционированный въезд автотранспортных средств; не обеспечено хранение данных систем видеонаблюдения в течение месяца; не размещены в открытом доступе наглядные пособия по действиям при угрозе совершения террористического акта, обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и (или) подозрительных предметов; учения, тренировки, практические занятия по действиям в указанных ситуациях с работниками и обучающимися не проводятся.

Соответствующие нарушения выявлены в 9 школах и других общеобразовательных учреждениях.

В МБУ ДО «Детская школа искусств № 34» не осуществлялась передача тревожных сообщений на пульт вневедомственной ох­раны или в ситуационные центры «Службы 112».

В МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» нарушены требования к оборудованию внутренних пожарных кранов, не имеется огнетушителей, допущено захламление эвакуационного выхода в подвальном помещении.