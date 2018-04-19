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Этнографический диктант в Чечне проведут 23 апреля
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Этнографический диктант в Чечне проведут 23 апреля 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Чечне определили дату проведения этнографического диктанта. Акция под названием «Беза, бовза ненан мотт!» («Люби и знай родной язык») состоится в понедельник, 23 апреля, и будет приурочена к Дню чеченского языка.
Площадками для проведения диктанта станут все образовательные организации региона, сообщается на сайте Министерства образования и науки Чеченской Республики.
Участниками могут стать все желающие, независимо от возраста и образования. Для этого необходимо зарегистрироваться в одном из пунктов в день проведения диктанта.
Целью проведения диктанта является развитие интереса к родному языку и повышение уровня знаний населения.
День чеченского языка был учрежден в 2007 году и отмечается 25 апреля. Дата приурочена к выходу в свет в 1923 году первого номера газеты «Серло» («Свет») на чеченском языке. В преддверии праздника в республике проводятся конференции, конкурсы творческих работ на чеченском языке среди учителей и учащихся.
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