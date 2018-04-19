Территорию школы №2048 на Липчанского привели в порядок после зимы

В субботу, 14 апреля, ребята из школы № 2048 провели субботник в своем образовательном комплексе.

«Чтобы ребята получше узнали школьную территорию, которая у довольно большая, им была предложена своеобразная квест-игра, итоги которой будут подведены на следующем субботнике. По итогам всех проведенных в этот день работ ребята и их родители начали оформлять карту территории, обозначив на ней те места, которые удалось убрать в этот день», — говорится на сайте школы.

До начала субботника была проведена учебная пожарная эвакуация. Дети и их родители еще раз повторили, как нужно вести себя в экстренных ситуациях, а также смогли наглядно убедиться в отлаженной работе системы оповещения и управления эвакуацией. (вт)