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Территорию школы №2048 на Липчанского привели в порядок после зимы
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Территорию школы №2048 на Липчанского привели в порядок после зимы 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 14 апреля, ребята из школы № 2048 провели субботник в своем образовательном комплексе.
«Чтобы ребята получше узнали школьную территорию, которая у довольно большая, им была предложена своеобразная квест-игра, итоги которой будут подведены на следующем субботнике. По итогам всех проведенных в этот день работ ребята и их родители начали оформлять карту территории, обозначив на ней те места, которые удалось убрать в этот день», — говорится на сайте школы.
До начала субботника была проведена учебная пожарная эвакуация. Дети и их родители еще раз повторили, как нужно вести себя в экстренных ситуациях, а также смогли наглядно убедиться в отлаженной работе системы оповещения и управления эвакуацией. (вт)
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