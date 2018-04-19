Педагоги школы №362 обменялись опытом с преподавателями Азербайджана

В дни школьных каникул, в начале апреля, учителя школы №362: учитель географии Клюева Л. И., учитель истории и обществознания Левкович И. В. и учитель русского языка и литературы Наколс Н. В. совершили рабочую поездку в образовательные учреждения города Баку

Их целью стал обмен опытом с азербайджанскими коллегами, и каждый день поездки был насыщен мероприятиями. По словам москвичей, они хотели больше рассказать о своей работе, а также узнать о работе зарубежных партнеров.

Учителя из Богородского в первые два дня посетили азербайджанские дошкольные учреждения и провели мастер-классы для детей старшего и среднего дошкольного возраста. А уже в последний день своей рабочей поездки были приглашены в среднюю школу Западного университета, где провели презентацию проекта «Проблемы Аральского моря».

Перед отлетом столичные учителя наметили вопросы и проблемы, которые они будут обсуждать во время следующей встречи.