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Педагоги школы №362 обменялись опытом с преподавателями Азербайджана
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Педагоги школы №362 обменялись опытом с преподавателями Азербайджана 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В дни школьных каникул, в начале апреля, учителя школы №362: учитель географии Клюева Л. И., учитель истории и обществознания Левкович И. В. и учитель русского языка и литературы Наколс Н. В. совершили рабочую поездку в образовательные учреждения города Баку.
Их целью стал обмен опытом с азербайджанскими коллегами, и каждый день поездки был насыщен мероприятиями. По словам москвичей, они хотели больше рассказать о своей работе, а также узнать о работе зарубежных партнеров.
Учителя из Богородского в первые два дня посетили азербайджанские дошкольные учреждения и провели мастер-классы для детей старшего и среднего дошкольного возраста. А уже в последний день своей рабочей поездки были приглашены в среднюю школу Западного университета, где провели презентацию проекта «Проблемы Аральского моря».
Перед отлетом столичные учителя наметили вопросы и проблемы, которые они будут обсуждать во время следующей встречи.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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