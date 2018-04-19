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Путин поручил создать синхротрон четвертого поколения
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Путин поручил создать синхротрон четвертого поколения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными.
К ноябрю нужно утвердить программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий, предусмотрев ее ресурсное обеспечение. К 30 ноября — комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в городе Протвино Московской области и синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.
Также глава государства поручил привлекать ведущих ученых в российские образовательные и научные организации, предусмотрев их участие в подготовке кадров и реализации образовательных программ вузов.
Еще одно поручение касается разработки плана комплексного развития Сибирского отделения РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития федерального округа. Сделать это нужно до 30 сентября. К этому же сроку следует представить план развития Новосибирского Академгородка «как территории с высокой концентрацией исследований и разработок».
До 30 сентября правительству совместно с РАН также необходимо подготовить и представить предложения по организации взаимодействия российских ученых с представителями российской научной диаспоры за рубежом, участия Академии в деятельности международных научных организаций, предусмотрев на это ассигнования из федерального бюджета, и, наконец, по внесению в законодательство поправок, направленных на регулирование деятельности международных научных организаций на территории России.
Еще предстоит утвердить комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий. Срок — 30 ноября.
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