Путин поручил создать синхротрон четвертого поколения

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными.

К ноябрю нужно утвердить программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий, предусмотрев ее ресурсное обеспечение. К 30 ноября — комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в городе Протвино Московской области и синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.

Также глава государства поручил привлекать ведущих ученых в российские образовательные и научные организации, предусмотрев их участие в подготовке кадров и реализации образовательных программ вузов.

Еще одно поручение касается разработки плана комплексного развития Сибирского отделения РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития федерального округа. Сделать это нужно до 30 сентября. К этому же сроку следует представить план развития Новосибирского Академгородка «как территории с высокой концентрацией исследований и разработок».

До 30 сентября правительству совместно с РАН также необходимо подготовить и представить предложения по организации взаимодействия российских ученых с представителями российской научной диаспоры за рубежом, участия Академии в деятельности международных научных организаций, предусмотрев на это ассигнования из федерального бюджета, и, наконец, по внесению в законодательство поправок, направленных на регулирование деятельности международных научных организаций на территории России

Еще предстоит утвердить комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий. Срок — 30 ноября.