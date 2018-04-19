В больницах Ямала начали принимать заявления от желающих стать врачами

На Ямале в больницах округа начали принимать заявления от абитуриентов, желающих поступить в медицинские вузы.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте здравоохранения, на этот год запланировали направить на целевое обучение по специальности «Лечебное дело» — 21, «Педиатрия» — 9, «Стоматология» — 3 человека. В минувшем году целевых мест было на 2 больше.

Салехарде в окружной клинической больнице начался прием заявлений на заключение договоров на целевое обучение в Тюменском государственном медицинском университете. По плану в ведомстве рассчитывают на 12 мест, по специальности «Лечебное дело» — 5, «Педиатрия» — 5, «Стоматология» — 2. На 18 апреля уже поступило 15 заявлений. По итогам прошлого года, 8 студентов по целевому договору уже обучаются на факультетах Тюменского ГМУ.

По словам начальника отдела кадров окружной больницы Офелии Юнг, в этом году, как никогда, наблюдается наплыв абитуриентов. Пока в учреждении принимают заявления, договор будет заключаться по итогам ЕГЭ. Первоочередное право на целевое обучение имеют выпускники многопрофильного колледжа.

«Нам звонят, пишут, приходят и узнают, какие документы нужны, что для этого надо. Думаю это связано с открытием в школах медицинских классов и грамотной профориентационной работой. Анализ данных показал, что в последние три года возрос престиж профессии врача, к тому же выпускников школ и колледжей привлекают предоставляемая Салехардской окружной больницей дополнительная поддержка молодых специалистов и организация практики на рабочих местах. Взамен после окончания вуза они должны отработать у нас три года. Скажу еще больше, с 2018 года врачам дефицитных специализаций выделяют единовременную компенсацию в один миллион рублей. Кроме того, мы частично компенсируем аренду жилья, расход на переезд, желающим выделяем комнату в общежитии», — рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» Офелия Юнг.

В завершении беседы она отметила, что договор на целевое обучение заключается только по одной специальности и при этом документ является правом больницы, но не обязанностью.