Ещё
В школе на 1-й Новокузьминской прошли «Михалковские чтения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе на 1-й Новокузьминской прошли «Михалковские чтения» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
«Михалковские чтения», посвященные 105-й годовщине со дня рождения писателя, поэта, баснописца, драматурга Сергея Михалкова, состоялись в корпусе №2 школы №2090 на 1-й Новокузьминской. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В чтениях приняли участие младшеклассники и обучающиеся в творческой студии «Цветные картинки». Со сцены в исполнении школьников прозвучали стихи «А что у нас?», «Как старик корову продавал», «Облака», «Прививка», «Бараны», «Модное платье» и многие другие. Все участники чтений получили грамоты, — рассказал представитель школы.
Добавим, что корпус №2 школы №2090 имени Паперника расположен по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 20, корпус 4. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Воспитанники школы в Рязанском смастерили подснежники из бумаги Школьницы из Рязанского стали призерами городского конкурса чтецов В ГУУ проведут «День карьеры» для студентов и выпускников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии76
В Москве загорелся ТЦ25
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии84
РФ потребовала от США компенсаций90
Центральная Россия покроется снегом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение