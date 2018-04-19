В школе на 1-й Новокузьминской прошли «Михалковские чтения»

«Михалковские чтения», посвященные 105-й годовщине со дня рождения писателя, поэта, баснописца, драматурга Сергея Михалкова , состоялись в корпусе №2 школы №2090 на 1-й Новокузьминской. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В чтениях приняли участие младшеклассники и обучающиеся в творческой студии «Цветные картинки». Со сцены в исполнении школьников прозвучали стихи «А что у нас?», «Как старик корову продавал», «Облака», «Прививка», «Бараны», «Модное платье» и многие другие. Все участники чтений получили грамоты, — рассказал представитель школы.

Добавим, что корпус №2 школы №2090 имени Паперника расположен по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 20, корпус 4. (мю)