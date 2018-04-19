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В детских садах при школе №1367 в Текстильщиках состоится день открытых дверей
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В детских садах при школе №1367 в Текстильщиках состоится день открытых дверей 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
День открытых дверей в дошкольных отделениях школы №1367, которая находится в районе Текстильщики, организуют в субботу, 21 апреля. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— С 11.00 до 13.00 в дошкольных группах пройдут открытые занятия, мастер-классы, спортивные состязания для детей, — уточнил представитель школы.
Так, встречи состоятся в детских садах по адресам: улица Окская, дом 5, корпус 2 («Маленькая страна»), улица Васильцовский Стан, дом 8 («Цветочный город»). Вход свободный, приглашаются все желающие жители района. (мю)
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