В ГУУ прошел день открытых дверей Центра «Спортивный и ивент-менеджмент»

Помимо получения общей информации об истории ГУУ, образовательных программах, инфраструктуре кампуса и процессе обучения, абитуриенты получили возможность лично познакомиться со студентами и выпускниками Центра, которые в настоящий момент успешно работают в ведущих организациях спортивной индустрии.

В рамках дня открытых дверей студенты и выпускники представили презентации, в которых рассказали о своем личном опыте, историях успеха, о важности развития бренда личности для спортивного менеджера, а также о необходимости совершенствования навыков деловых коммуникаций с партнерами. (вт)