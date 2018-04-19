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В ГУУ прошел день открытых дверей Центра «Спортивный и ивент-менеджмент»
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В ГУУ прошел день открытых дверей Центра «Спортивный и ивент-менеджмент» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Помимо получения общей информации об истории ГУУ, образовательных программах, инфраструктуре кампуса и процессе обучения, абитуриенты получили возможность лично познакомиться со студентами и выпускниками Центра, которые в настоящий момент успешно работают в ведущих организациях спортивной индустрии.
В рамках дня открытых дверей студенты и выпускники представили презентации, в которых рассказали о своем личном опыте, историях успеха, о важности развития бренда личности для спортивного менеджера, а также о необходимости совершенствования навыков деловых коммуникаций с партнерами. (вт)
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