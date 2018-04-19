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Поликлинику в микрорайоне Луговая в Лобне откроют после капремонта в 2018 году
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Поликлинику в микрорайоне Луговая в Лобне откроют после капремонта в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Лобне в 2018 году после капитального ремонта откроется поликлиника в микрорайоне Луговая, сообщил в четверг глава города Евгений Смышляев.
Смышляев выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018-й перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Мы в прошлом году запустили детскую поликлинику, а в этом году запустили детскую поликлинику, а в этом году после капитального ремонта вместе с Минздравом открываем поликлинику в микрорайоне Луговая», — сказал Смышляев.
В ходе отчета губернатору Смышляев попросил оказать содействие при строительстве пристроек и новых школ в Лобне.
«Город Лобня очень компактен, мы пытаемся создать школы в существующей застройке, и это замедляет, увеличивает сроки прохождения всех согласительных процедур», — добавил Смышляев.
В свою очередь Воробьев отметил, что в рамках программы образования, а также президентских поручений ведется большая работа по строительству 230 школ в следующие 4 года в Московской области.
«Я очень надеюсь, что Лобня получит свои пристройки, свои новые школы для того, чтобы снизить количество обучающихся во вторую смену», — заключил Воробьев.
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