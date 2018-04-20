КСП нашла нарушения в еще одном кировском учреждении образования

Контрольно-счетная палата Кирова нашла множество нарушений в работе городского «Центра повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования города». Это уже второе учреждение, подведомственное департаменту образования, которое привлекает внимание КСП.

Напомним, после проверок в «Центре ресурсного обеспечения» и возбуждении по ее итогам уголовного дела своего поста лишился начальник городского департамента образования Александр Петрицкий.

Во время проверки центра повышения квалификации выяснилось, что среди 60 сотрудников только пять являются преподавателями. При этом на образовательную деятельность в 2017 году ушло лишь 4,8% общего объема расходов. Выявили инспекторы и двойные зарплаты, которые получали некоторые сотрудники за совмещение вакантных должностей.

Кроме того, сообщила глава КСП Елена Мерзлякова, центр не использовал по назначению гараж, хотя предварительно провел там ремонт и заплатил за отопление. Тот факт, что в гараже нет системы отопления, руководство не смущал. Также, отметила Мерзлякова, центр иногда не брал деньги за оказание платных услуг, из-за чего бюджет города недополучил почти 200 тыс. рублей.

Глава города Елена Ковалева заявила, что такое использование бюджетных денег недопустимо и попросила департамент образования подумать о том, как будет наказан руководитель учреждения.

Некоторые депутаты гордумы усомнились в том, что этот центр вообще необходим городу, заявив, что учителя могут повышать квалификацию в областном учреждении. В свою очередь директор школы №47 города Кирова Владимир Кодачигов отметил, что центр проводит важную методическую работу, и без помощи его сотрудников учителям справляться будет сложно.

В итоге депутаты гордумы рекомендовали администрации города провести тщательный анализ штатной численности учреждений и подумать о передаче части функций другим учреждениям.