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«Яндекс» и «Просвещение» создали образовательную платформу для школ
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«Яндекс» и «Просвещение» создали образовательную платформу для школ 

ТАСС 1 час назад
Фото: planet-today.ru
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Образовательную платформу для школ, которая поможет учителю следить за прогрессом ребенка, представили компания «Яндекс» и издательство «Просвещение» на Московском международном салоне образования на ВДНХ.
"Компания «Яндекс. Просвещение» впервые представила образовательную платформу для школ. С ее помощью ученики могут выполнять задания онлайн и сразу видеть свои успехи, а учителя — следить за прогрессом каждого ребенка", — отметили в пресс-службе «Яндекса».
Отмечается, что с новой платформой уже работают учителя и школьники в 100 классах. «В проекте участвуют школы из разных городов России. На платформе с начала года доступно более 16 тыс. заданий по математике для 2-4 классов, недавно к ним добавились задания по русскому языку. Сейчас платформа работает в тестовом режиме и до его завершения будет предоставляться бесплатно», — уточнили в «Яндексе».
В пресс-службе также отметили, что упражнения проверяются автоматически, благодаря чему у учителя остается больше времени для индивидуальной работы. «После того, как ученики выполнят задания, учитель может ознакомиться со статистикой по классу и увидеть полную картину для каждого ученика: сколько времени ребенок потратил на то или иное задание, каким путем шел, где допускал ошибки. Здесь пригодятся технологии „Яндекса“ в области обработки больших данных. Анализ статистики, которую собирает платформа, поможет выявить наиболее сложные для ребят темы, предсказывать успеваемость школьников и строить индивидуальные образовательные траектории», — заключили в пресс-службе.
"Яндекс. Просвещение" — это совместное предприятие «Яндекса» и компании «Просвещение». Московский международный салон образования проходит с 18 по 21 апреля на ВДНХ.
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