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Физика — основа всего. Где найдут работу последователи Андрея Сахарова
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Физика — основа всего. Где найдут работу последователи Андрея Сахарова 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Перед выпускниками университетов часто стоит дилемма: пойти работать или заниматься наукой. К сожалению, молодые учёные получают не так много, чтобы и делать то, что им нравится, и не лишать себя комфортной жизни.
Ставки молодых преподавателей в вузах, как правило, невелики. На первых порах, когда молодой учёный совмещает подготовку диссертации и чтение лекций, сводить концы с концами нелегко (в особенности если у него уже появилась своя семья). Это касается всех без исключения российских учёных, в том числе физиков. Но физика — это не только работа в вузе и не только зарплата преподавателя.
Что такое физика? Физика — фундаментальная наука. Она обо всём, что окружает нас и что может изменить нашу жизнь, уже известных законах и явлениях, которые нам ещё не известны. Университетский диплом физика — это свидетельство, что человек получил массу полезных и отчасти универсальных знаний и может их грамотно применить. Такой сотрудник преуспеет в разных организациях: от школы до крупной промышленной компании, престижного вуза. Физика — это потрёпанный учебник в школе и ежегодные номинанты «Нобелевской премии», актуальные вузовские разработки и крупные международные гранты. Чтобы заниматься наукой, нужен постоянный и надёжный источник доходов. В нижегородском регионе не так много организаций, которые предложили бы выпускникам профильных вузов работу по специальности. С другой стороны, высшее образование позволяет находить себе применение в самых разных профессиях — и неплохо при этом зарабатывать.
Где готовят физиков?
В Нижнем Новгороде высшее образование будущие физики могут получить в трёх университетах: НГТУ им. Алексеева, ННГУ им. Лобачевского и НГПУ им. Минина.
НГТУ специализируется на обучении физиков-ядерщиков. В вузе есть Институт ядерной энергетики и технической физики, где ведут преподавание по специальностям «Ядерные физика и технологии» и «Ядерная энергетика и теплофизика». Обучение осуществляется в очной форме и длится четыре года (с выдачей диплома бакалавра). Стоимость программы — 162,7 тысяч рублей в год. Проходной балл 2017 года достиг 110: оценка формировалась по итогам сдачи ЕГЭ по трём предметам: математике, физике и русскому языку. На каждой специальности есть по 20 бюджетных мест. В прошлом году проходной балл на «Ядерных физике и технологиях» составил 219, на «Ядерной энергетике и теплофизике» — 241.
В НГПУ физиков обучают на факультете естественных, математических и компьютерных наук, по специальности «Педагогическое образование/Физика и Математика». Обучение ведётся в течение пяти лет по программе специалитета. В вузе есть 15 бюджетных мест. В 2017 году проходной балл на бюджет составил 173. Платное место стоит 78 тысяч рублей в год.
Наиболее широкий выбор программ обучения, связанных с физикой, предлагает ННГУ им. Лобачевского. По специальности «Физика» готовят студентов физического факультета и Высшей школы общей и прикладной физики. Есть очные отделения обучения по программе бакалавра (четыре года) и одно очно-заочное (на физическом факультете, срок обучения — пять лет). На очном отделении предусмотрено 30 бюджетных мест, на очно-заочном — десять. Стоимость платного обучения составляет 109 тысяч рублей в год на очном отделении физфака, 44 тысячи рублей — на очно-заочном отделении того же факультета. При поступлении в ННГУ нужно предоставить результаты ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. В 2017 году проходной балл составлял 103.
На радиофизическом факультете готовят, соответственно, радиофизиков. Обучение ведётся в очной форме четыре года (бакалавриат). Есть 75 бюджетных мест (проходной балл — 168). Платные места стоят 109 тысяч рублей в год. Для поступления на эту специальность нужно предоставить результаты ЕГЭ по физике, математике и русскому языку.
Трудоустройство выпускников-физиков по специальности — задача непростая, в особенности если поступление не является целевым. К примеру, в 2017/2018 году в НГТУ были выделены всего три целевых места на специальности «Ядерная энергетика и теплофизика» и два — на специальности «Ядерные физика и технологии». Студенты, поступившие на эти места, по окончании вуза будут работать на конкретных предприятиях. Сейчас обучение осуществляется в рамках программы в рамках госплана о подготовке кадров с высшим образованием для ОПК на 2016–2020 годы, за счёт федеральных средств.
Многие студенты подыскивают работу ещё в вузе, проходя стажировки в известных организациях (часто по договорённости с вузом). В нижегородском регионе есть несколько предприятий, связанных с атомной отраслью. Это, в частности, «Атомэнергопроект» (поставщик атомных электростанций), ОКБМ им. Африкантова (производитель ядерных реакторов), НИИИС им. Седакова (федеральный научно-производственный центр радиоэлектронного профиля) в Нижнем Новгороде, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Федеральный ядерный центр) в Сарове.
Специалисты-физики всегда найдут работу в промышленности (в Нижегородской области десятки крупных промышленных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса). Крупные предприятия имеют собственные экспериментальные лаборатории, ведут научные исследования (к примеру, в сфере энергосбережения). Инженер-физик отлично знает, как правильно организовать производство с точки зрения физических процессов. Физики-механики востребованы в машино-, авиа-, ракетостроении. Отдельная статья — нефтегазовая промышленность. Разработки, которые позволяют, к примеру, повысить объёмы и качество нефтедобычи, являются конкурентным преимуществом компаний на мировом рынке. Физическое образование востребовано также в сфере ИТ (работодатели, которые ищут программистов, руководителей отдела ИТ, в качестве условий указывают диплом физика).
Конечно, выпускники вузов могут продолжить работу в школе или в университете, совмещая научные исследования и преподавательскую деятельность. Существенную поддержку молодым учёным оказывает государство (они могу получать гранты, субсидии на покупку жилья в рамках федеральных программ). Достойный доход обеспечивают российские и международные гранты. При этом, однако, стоит учитывать, что часть выделенных средств вуз-работодатель забирает себе.
Есть профессии для специалистов-физиков, не связанные непосредственно с научной деятельностью, но также весьма востребованные. Физики могут найти применение в журналистике (специализированных, научно-популярных изданиях), кинематографии (в качестве сценариста, консультанта научно-фантастических фильмов), в развлекательно-познавательных музеях (в качестве экскурсовода или вообще открыть такой бизнес).
Зарплаты выпускников-физиков в Нижнем Новгороде варьируются в зависимости от специальности, по которой работает человек. К примеру, учителю физики в нижегородских школах предлагают 15–30 тысяч рублей в месяц; начальнику лаборатории в торговой компании, которая поставляет смазочные материалы, — от 35 тысяч рублей в месяц. В ОКБМ. им. Африкантова инженеру по ядерной безопасности готовы платить 45 тысяч рублей. Репетитор по физике может заработать до 65 тысяч рублей. Крупные госкомпании зарплаты публикуют редко.
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