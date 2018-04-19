«Проходящая мимо группа энтузиастов»

Как происходит уберизация образования, есть ли будущее у обучения «на заказ», как вместо одной профессии преподавателя возникло пять и почему широкое образование — это не всегда хорошо? О том, что изменится в образовательной сфере через пять-десять лет и какие сдвиги заметны уже сейчас, говорили эксперты сессии «Постиндустриальная модель профессионального образования. Прогнозы, идеи, риски», которая прошла в рамках Московского международного салона образования 18 апреля. И хотя речь шла главным образом о профессиональном образовании, эти тенденции могут затронуть и другие области и уровни обучения.

Тон дискуссии задал начальник Центра развития профессионального образования Московского политехнического университета Алексей Овчинников . Он заметил, что сессия была одной из последних в этот день, начальство разъехалось и можно говорить смелее: «Сегодня, мне кажется, можно немного помечтать». И предложил «похулиганить».

От профстандартов к набору навыков

Первым сдвигом, на который обратили внимание участники дискуссии, стало размывание привычной системы специальностей, каждая их которых подразумевает, что человек знает одно и умеет другое. Этот перечень закреплен в стандартах образования и может не меняться десятилетиями. По этому поводу Овчинников упомянул свою дискуссию с генеральным директором Национального агентства развития квалификаций Александром Лейбовичем: «Вы знаете, что в Соединенных Штатах и в Европе профстандарты отменяют как нормативный документ. Все, они больше не работают. Мы с вами на 20 лет опаздываем, пытаясь в бумажном, узком формате залить в бетон какую-то квалификацию. Он со мной не согласен».

Впрочем, что придет на смену профстандартов, пока непонятно. Алексей Овчинников припомнил работу другого участника дискуссии, руководителя Центра СПО Института образования НИУ ВШЭ Федора Дудырева. Тот, изучая софтскиллс («мягкие» или «гибкие» навыки, не привязанные к конкретной профессии: работа в команде, управление временем, критическое мышление и другие, — прим. Indicator.Ru), нашел дюжину различных классификаций этих навыков. Про них много говорят, но образ работника, обладающего этими софтскиллс, остается размытым.

Как можно устроить систему найма, если в вакансии нельзя будет прописать «слесарь» или «электросварщик»? В качестве примера того, как новая система может выглядеть со стороны работодателя, Овчинников назвал выступление одного из руководителей проекта «Будущее белой металлургии» Череповецкого трубопрокатного завода Анны Поляковой, которое прошло на этой же площадке. Она говорила, что на предприятии собираются отказаться от ФГОСов и самого понятия «профессия». Вместо нее для каждого рабочего места будут прописан набор компетенций, которыми сотрудник должен обладать. Соответственно, что написано у него в дипломе, становится не так важно.

С одной стороны, замена «профессии» на список навыков должна дать работнику больше свободы (он сможет добирать нужные позиции на курсах или программах переподготовки), с другой — она усиливает неопределенность и конкуренцию.

От учителя к наставнику

Вторым тезисом, с которым согласились участники сессии, стала демократизация обучения (или уберизация, как посмотреть). С Uber генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов сравнил систему выбора преподавателя: «Вы заказываете такси, выбирая из неопределенного числа водителей. Для системы подготовки можно сделать приблизительно то же самое — вам нужен только носитель компетенций и точка, где вы можете это сделать [обеспечить общение наставника и ученика]».

Вместе с тем расширяется круг тех, кто будет учить. Как заметил Овчинников, если раньше был только учитель, педагог, то теперь есть еще наставник, тьютор, коуч — «куча разных людей с разным функционалом».

С ним согласен Роберт Уразов — обучение демократизируется, и работа педагога становится доступной большему числу людей: «Все мы с вами в той или иной степени занимаемся педагогической деятельностью, даже не будучи в формальной позиции педагога. Мы регулярно кого-то что-то учим делать. И в этом отношении гораздо более важно не педагогические, дидактические техники, а мотивация. Мотивированный носитель компетенций гораздо более эффективен, с моей точки зрения, чем профессиональный педагог».

От массового образования к обучению «на заказ»

Третья тема была связана с вопросом о том, кто является заказчиком образования. Обычно в этой роли выступает государство, утверждая стандарты. Теперь эта роль постепенно переходит к работодателям. Они будут «заказывать» подготовку специалистов с тем или иным набором навыков. И, как это часто бывает, бизнес сделает образование более прагматичным. Выпускник программы должен будет в первую очередь закрывать запросы, потребности работодателя. Такие программы, не требуя долгого и строго утверждения госрегулятором, будут более гибкими.

Требования заказчика к программам Роберт объединил в две характеристики: минимальность и достаточность. С достаточностью все понятно, принцип же минимальности он пояснил так: «Если для системы подготовки лучшего повара вам не нужны знания требований к безопасности производства блюд, этого не должно быть в системе подготовки». Причина такого подхода — конкуренция. «Очень часто в учебные планы что-то кладется на всякий случай: „Положим, авось, пригодится“. … Если вы боретесь на рынке за деньги, боретесь с другими, вы вынуждены работать в таких условиях. Это жесткая оптимизация внутри», — добавил он.

Станет ли в результате программа меньше по объему? Роберт Уразов уверен, что нет, скорее наоборот: сейчас работник может (и должен) овладевать бóльшим числом навыков. Это вызвано, с одной стороны, тем, что часть работы перекладывают на станки и программы, с другой — ростом конкуренции между специалистами.

«Государство утрачивает монополию»

Общей идеей, проходящей через все перечисленные тенденции, стало снижение роли государства в образовании. Прежде всего, это касается устаревания стандартов. «Государство утрачивает монополию на стандарты подготовки. Потому что куча разных заводов и корпораций говорят: „Мы лучше вас знаем, какие нам нужны стандарты. Не может Министерство образования наверху знать, какие нужны стандарты, а мы знаем“», — рассказал Овчинников. С другой стороны, из-под контроля государства выходит подготовка преподавателей. Этот тренд заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» Алексей Тымчиков прокомментировал так: «Приоритетом [надо будет] ставить формат заказа на сборку профессионального профиля. И в этом плане колледж ли это будет, вуз, мимо проходящая группа энтузиастов — какая разница, если они закроют ту потребность, которая на рынке кадров будет образована?». В целом, говоря словами Роберта Уразова, «рынок начинает массово выметать посредников». В системе образования такими посредниками остаются стандарты, регуляторы, системы оценки.

Насколько реальны эти изменения и насколько быстро они станут новой действительностью? Как верно подметила модератор дискуссии, проректор РГСУ Наталия Золотарева, куда движется образование — это вечный вопрос: «Сколько мы будем жить, столько мы будем дискутировать по этому поводу. Когда я была студенткой, мы обсуждали, когда я была преподавателем, мы обсуждали, когда я работала в Министерстве, мы обсуждали. Сейчас работаю проректором университета, мы тоже это обсуждаем».

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