А. Бесштанько: 80% зарегистрированных в столичных центрах занятости безработных имеют высшее образование

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько.

«Если говорить о социологическом портрете московского зарегистрированного безработного, то его средний возраст 41 год, высшее образование есть у 80%, скорее женщина, чем мужчина. По продолжительности безработицы: от четырех до шести месяцев, опыт работы от пяти до 10 лет», — сказал А. Бесштанько.

По его словам, в последнее время за трудоустройством чаще обращаются люди предпенсионного возраста.

«Возраст зарегистрированного безработного растет. Мы подходим к тому, что количество обращающихся за поиском работы в предпенсионного возрасте, увеличивается. Показатель образования не меняется», — пояснил А. Бесштанько.