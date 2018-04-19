Ещё
А. Бесштанько: 80% зарегистрированных в столичных центрах занятости безработных имеют высшее образование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

А. Бесштанько: 80% зарегистрированных в столичных центрах занятости безработных имеют высшее образование 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько.
«Если говорить о социологическом портрете московского зарегистрированного безработного, то его средний возраст 41 год, высшее образование есть у 80%, скорее женщина, чем мужчина. По продолжительности безработицы: от четырех до шести месяцев, опыт работы от пяти до 10 лет», — сказал А. Бесштанько.
По его словам, в последнее время за трудоустройством чаще обращаются люди предпенсионного возраста.
«Возраст зарегистрированного безработного растет. Мы подходим к тому, что количество обращающихся за поиском работы в предпенсионного возрасте, увеличивается. Показатель образования не меняется», — пояснил А. Бесштанько.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 32 тыс. школ проведут всероссийские проверочные работы по математике В Госдуму внесен законопроект о регулировании трудоустройства выпускников вузов Более 50% госслужащих в Москве составляют специалисты со стажем работы не более шести лет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО249
Япония заявила протест России413
8 лет за кокаиновый круиз25
Россияне «изменили» доллару55
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение