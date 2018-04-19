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Правительство рассмотрит законопроект о запрете рекламы диссертаций на заказ
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Правительство рассмотрит законопроект о запрете рекламы диссертаций на заказ 

Авторадио 51 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев. По его словам, объявления о подобных услугах часто встречаются в интернете и СМИ. Глава правительства подчеркнул, что написание заказных диссертаций мешает объективно оценивать знания студентов.
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