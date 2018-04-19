Эксперты об экспорте образования: интервью со студентами вызывают интерес

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Горизонты международного продвижения российского высшего образования на базе опыта университетов — участников Проекта 5-100 обсудили эксперты в ходе дискуссий, которые прошли на V Московском международном салоне образования (ММСО 2018).

Согласно проекту Минобрнауки РФ «Экспорт образования», число иностранных студентов в отечественных вузах к 2025 году должно вырасти более чем втрое. Ключ к решению задачи — точное позиционирование и реклама образовательных продуктов на международном рынке.

Представляя опыт продвижения программ подготовки Российского университета дружбы народов в иноязычном сегменте Facebook, начальник управления по связям с общественностью Елена Апасова сообщила, что «годовой охват публикациями в 2017 году достиг двенадцати с половиной миллионов человек».

"Служба PR не занимается приемом, наша задача обеспечить точку входа потенциальному абитуриенту… Далее с ним работают другие департаменты, которым мы передаем контакты", — пояснила спикер в ходе круглого стола «Международное продвижение российского высшего образования: опыт университетов 5-100».

Подчеркнув, что «прямая реклама в соцсетях не работает», она добавила, что тема образования на страницах вуза в Facebook" позиционируется как способ изменить жизнь вокруг себя к лучшему".

При этом неизменно широкий охват и массовую аудиторию обеспечивают не только фотогалереи (репортажи с церемоний посвящения в студенты, проект «Выпускники РУДН»), но и просто тексты. Так, по словам эксперта, история девушки, «чьи родители и родственники на протяжении тридцати лет учились в РУДН», собрала двадцать одну тысячу лайков и сто семьдесят пять тысяч прочтений.

Публикации обстоятельных интервью со студентами дают наибольший охват в соцсетях. Этот факт, по ее мнению, опровергает устоявшееся представление о том, что объемные тексты виртуальному пространству противопоказаны. По словам проректора Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Елены Гогиной, сегодня в вузе учатся более тысячи студентов из семидесяти пяти стран.

"Мы выделяем три фактора их успешной адаптации к жизни в университете — коммуникационный, бытовой, социокультурный", — сообщила эксперт.

В целях создания комфортной среды для этой категории в вузе организуют мастер-классы по международному этикету, ролевые игры, тренинги, проводят национальные праздники.

"Мы работаем с поколением Альфа — значит, проектное обучение прежде всего. Ребятам должно быть интересно", — подчеркнула участник дискуссии.

В Российском государственном гуманитарном университете создана служба психологической поддержки для студентов, своя «горячая линия». «Можно обратиться в любое время дня и ночи», — проинформировала проректор по международному сотрудничеству РГГУ Вера Заботкина.

Нередко зарубежные студенты приезжают в столицу России запуганные, думая, что попали в империю зла. «Потом осматриваются и выражают желание остаться еще на семестр, а то и на два», — поделилась она.

Сегодня каждый вуз Российской Федерации имеет задачу по экспорту своего образования, хотел бы энергично продвигаться в этом направлении. Существует ли способ сократить путь к зарубежной аудитории, одновременно повысив рейтинг alma mater среди молодежи, научного сообщества и в глазах работодателей?

Как пояснил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня» Геннадий Клюшкин, делать шаги в этом направлении желательно по итогам каждого значимого мероприятия.

Он напомнил, что МИА «Россия сегодня» остается крупнейшим российским поставщиком информации для международной аудитории. За пределами страны медиагруппа представлена международным новостным агентством Sputnik . Последнее включает в себя сайты, мобильные приложения и страницы в социальных сетях, число подписчиков которых превышает сегодня 15 миллионов.

"С 2012 года мы реализуем программу продвижения российских вузов в мире. В частности, речь идет о формировании научного, научно-популярного, общеполитического контента для зарубежных СМИ", — отметил спикер. «Хорошо подготовленный материал может разойтись по всей планете», — добавил он, напомнив коллегам о необходимости «продвигать результаты, которые вы достигли».

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru