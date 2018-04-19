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Основы предпринимательства введут в школьную программу
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Основы предпринимательства введут в школьную программу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Объем поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году будет увеличен, об этом «РГ» в кулуарах Ялтинского международного экономического форума рассказал президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин. «Иначе не будут выполнены контрольные цифры», — отметил он.
По его мнению, к наибольшую эффекту как в сфере занятости, так и в бюджетной сфере приводят образовательные проекты. «Предпринимательское образование должно войти в школьные программы, основы предпринимательства — в институтские программы. Мы должны готовить очень большой массовый слой предпринимателей, — заявил он. — Основам предпринимательства детей нужно учить в школах».
Кроме того, для поддержки малого бизнеса, по мнению Калинина, нужно расширять программу кредитования МСП, известную «Шесть с половиной» и активнее развивать дешевый лизинг для бизнеса.
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