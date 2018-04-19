В Красноярске появилась первая школа-холдинг

Первая школа-холдинг появилась в Красноярске на базе лицея № 7, сообщили в мэрии.

По новой схеме учреждение работает с начала этого года. По мнению педагогов, основная цель ученического холдинга — подготовка детей к общественному и производственному самоуправлению. Так, в школе управляющие позиции принадлежат старшеклассникам, остальные компании-классы приходятся им дочерними или находятся в соподчинении. Например, ученики 1-7 классов относятся к категории юниоров, а старшие дети становятся инженерами, айтишниками и теоретиками.

Причем у всех детей есть акции, получить которые можно за успехи в учёбе, участие в конкурсах, школьных мероприятиях, спортивных состязаниях и олимпиадах.

«У ребят формируется культура деловых отношений, умение анализировать, рационально использовать время и имеющиеся ресурсы, отстаивать своё мнение, руководить и подчиняться принятым решениям», — отметили в мэрии.

Кстати, в краевом центре эта первая школа, учебный процесс в которой построен по типу крупной корпорации.