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В Красноярске появилась первая школа-холдинг
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В Красноярске появилась первая школа-холдинг 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Первая школа-холдинг появилась в Красноярске на базе лицея № 7, сообщили в мэрии.
По новой схеме учреждение работает с начала этого года. По мнению педагогов, основная цель ученического холдинга — подготовка детей к общественному и производственному самоуправлению. Так, в школе управляющие позиции принадлежат старшеклассникам, остальные компании-классы приходятся им дочерними или находятся в соподчинении. Например, ученики 1-7 классов относятся к категории юниоров, а старшие дети становятся инженерами, айтишниками и теоретиками.
Причем у всех детей есть акции, получить которые можно за успехи в учёбе, участие в конкурсах, школьных мероприятиях, спортивных состязаниях и олимпиадах.
«У ребят формируется культура деловых отношений, умение анализировать, рационально использовать время и имеющиеся ресурсы, отстаивать своё мнение, руководить и подчиняться принятым решениям», — отметили в мэрии.
Кстати, в краевом центре эта первая школа, учебный процесс в которой построен по типу крупной корпорации.
АиФ Красноярск: последние новости
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