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Депутат ГД: каждому фонду поддержки МСП в Крыму нужна докапитализация до 1 млрд рублей
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Депутат ГД: каждому фонду поддержки МСП в Крыму нужна докапитализация до 1 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Докапитализация Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым и Крымского гарантийного фонда до 1 млрд рублей каждого может произойти в 2018 году, сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в четверг председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Аксаков.
"Мы будем обращаться в правительство (России — прим. ТАСС) с тем, чтобы докапитализировали эти фонды каждый до 1 млрд рублей, учитывая, что обеспеченность кредитами, хоть и растет кратно, но в разы ниже, чем по России", — сказал собеседник.
По его данным, в настоящее время размер гарантийного фонда составляет около 250 млн рублей, фонда микрофинансирования — около 350 млн рублей.
Аксаков пояснил, что около 60% экономики Крыма — это малый и средний бизнес. При этом в регионе все еще остро стоит вопрос нехватки кредитных продуктов. «Будем пересматривать параметры бюджета текущего года, он исполняется с большими доходами, чем планировалось, и я рассчитываю, что мы убедим российское правительство в увеличении докапитализации обоих фондов», — отметил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Фонд микрофинансирования предпринимательства за 4 года выдал предпринимателям около 500 микрозаймов на общую сумму более полумиллиарда рублей. Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства за 4 года предоставил более 350 поручительств под кредиты в коммерческих банках на 1,4 млрд рублей.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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