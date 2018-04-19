Ещё
Депутат указал на важность постоянной психологической работы с учениками в школах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат указал на важность постоянной психологической работы с учениками в школах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олег Рожнов считает необходимым вернуть в школы штатных психологов, чтобы они отслеживали настроения среди учеников и вовремя выявляли конфликты.
18 апреля в Республике Башкирия произошло очередное нападение школьника на своих одноклассников и учителей. После аналогичного инцидента в 2017 году министр образования Российской Федерации Ольга Васильева предложила вернуть в школы обязательные ставки психологов.
«Помочь предотвратить такие акты агрессии могут школьные психологи. Важно вернуть их в учебные заведения, сделать их ставку обязательной. В силах психолога выявить агрессию на ранних стадиях, вскрыть недовольство и помочь разрешить проблему. Просто поговорить с ребятами, пока проблема не стала преступлением. Периодическое тестирование, общение с учащимися и просто наблюдение помогут выявить конфликты внутри классов и с преподавателями. Эта работа должна стать частью их функционала», — сказал Рожнов.
При этом он подчеркнул, что психологи — не панацея, ведь некоторые школьники отказываются идти на контакт, стесняются или боятся рассказать специалисту о своих проблемах и мыслях.
«Поэтому здесь так важна работа классного руководителя, который видит ситуацию. В конце концов, у школьного психолога в наблюдении находятся сотни человек, а у учителя — всего 30. Классный руководитель должен также принимать участие в профилактической работе, общаться с учениками. Так как не всегда учителя обладают нужными знаниями в психологии, то педагогический состав и школьный психолог должны работать вместе», — отметил депутат.
По его словам, вернуть ставку психологов в школы непросто, так как это, прежде всего, вопрос финансирования и комплектности образовательных учреждений. Однако эту задачу нельзя оставлять без внимания.
РИАМО: последние новости
Здание администрации поселка Тучково передадут детской художественной школе Детскую музыкальную школу имени Глиэра в Москве ждет капитальный ремонт В Госдуме 20 апреля обсудят с бизнес‑кругами РФ законопроект о контрсанкциях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО249
Япония заявила протест России413
8 лет за кокаиновый круиз25
Россияне «изменили» доллару55
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение