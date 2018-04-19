Депутат указал на важность постоянной психологической работы с учениками в школах

Председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олег Рожнов считает необходимым вернуть в школы штатных психологов, чтобы они отслеживали настроения среди учеников и вовремя выявляли конфликты.

«Помочь предотвратить такие акты агрессии могут школьные психологи. Важно вернуть их в учебные заведения, сделать их ставку обязательной. В силах психолога выявить агрессию на ранних стадиях, вскрыть недовольство и помочь разрешить проблему. Просто поговорить с ребятами, пока проблема не стала преступлением. Периодическое тестирование, общение с учащимися и просто наблюдение помогут выявить конфликты внутри классов и с преподавателями. Эта работа должна стать частью их функционала», — сказал Рожнов.

При этом он подчеркнул, что психологи — не панацея, ведь некоторые школьники отказываются идти на контакт, стесняются или боятся рассказать специалисту о своих проблемах и мыслях.

«Поэтому здесь так важна работа классного руководителя, который видит ситуацию. В конце концов, у школьного психолога в наблюдении находятся сотни человек, а у учителя — всего 30. Классный руководитель должен также принимать участие в профилактической работе, общаться с учениками. Так как не всегда учителя обладают нужными знаниями в психологии, то педагогический состав и школьный психолог должны работать вместе», — отметил депутат.

По его словам, вернуть ставку психологов в школы непросто, так как это, прежде всего, вопрос финансирования и комплектности образовательных учреждений. Однако эту задачу нельзя оставлять без внимания.