Казанский кремль о «потенциально опасных школьниках»: Мы не делим детей по спискам 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в четверг, 19 апреля, в том числе, говорила о трагедии в Башкирии, где накануне школьник напал на одноклассников и учителя. Галимова напомнила, что с начала года в республике введены меры особой безопасности в школах. «На уровне педагогического состава ведется активная работа: учителей просят внимательно наблюдать за детьми, в том числе, оценивая их поведение в социальных сетях. Однако это вопрос личной ответственности», — отмечает спикер. Отвечая на часть вопроса о списках детей в потенциальной группе риска, Галимова заявила, что в республике не делят детей на опасных или не опасных. Ранее сенатор Елена Мизулина говорила, что в ее распоряжении якобы есть подобные списки, и она доносила информацию о подготовке нападения до генпрокурора России Юрия Чайки. Напомним, в результате атаки в школе Стерлитамака пострадали четыре человека, в том числе, сам нападавший.