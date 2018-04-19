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Ребята из школы № 1355 на уроке сделали скворечники
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Ребята из школы № 1355 на уроке сделали скворечники 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
18 апреля в школе № 1355, с целью привлечения детей к практической деятельности, для учащихся 4-х классов, учителем технологии Комаровым А. П., был проведен мастер класс по изготовлению скворечников для птиц. Об это сообщается на сайте учебного заведения.
Для этого заранее были подготовлены необходимые составные части, из которых ребята могли бы сделать свой первый скворечник.
На этом занятии ребята узнали о пользе этих изделий, разных конструкциях и материалах. Пополнили свои знания об инструментах и методе изготовления скворечника. Заранее подготовленные заготовки ребята успешно соединили между собой. После этого, вспоминая наши предыдущие занятия, учащиеся 4-х классов нанесли декоративные изображения на стороны скворечников, применяя при этом технику перевода рисунка, а с помощью выжигательного аппарата выполнили необходимые элементы декоративной отделки. Во время выполнения работы все ребята помогали друг другу. В итоге у них получились прекрасные скворечники для птиц, которые они смогут повесить около школы.
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