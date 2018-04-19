В школе на Петрозаводской собрали 14 тонн макулатуры

Сбор макулатуры в рамках акции «Бережем планету вместе!» прошел во вторник, 17 апреля, в школе №597, расположенной на территории района Ховрино. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Около 14 тонн собрали школьники, родители и педагоги. Все вместе мы спасли 140 деревьев, сберегли 14 тысяч кВт электроэнергии и 4800 кубометров воды. Спасибо вам, друзья, за заботу об окружающей среде!», — уточняется в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №597 находится по адресу: ул. Петрозаводская, д. 19А. (то)