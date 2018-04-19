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В школе на Петрозаводской собрали 14 тонн макулатуры
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В школе на Петрозаводской собрали 14 тонн макулатуры 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Сбор макулатуры в рамках акции «Бережем планету вместе!» прошел во вторник, 17 апреля, в школе №597, расположенной на территории района Ховрино. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Около 14 тонн собрали школьники, родители и педагоги. Все вместе мы спасли 140 деревьев, сберегли 14 тысяч кВт электроэнергии и 4800 кубометров воды. Спасибо вам, друзья, за заботу об окружающей среде!», — уточняется в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №597 находится по адресу: ул. Петрозаводская, д. 19А. (то)
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