Преподаватель информатики из ЮВАО победил на городской олимпиаде

Лидером городской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» стал преподаватель корпуса № 2 школы № 2121 района Люблино Денис Трунов

— Олимпиада состояла из четырех этапов, — сообщили в администрации школы № 2121. — Задание финального тура, в котором приняли участие 30 человек, заключалось в разработке урока в среде Московской электронной школы. Темы уроков распределялись случайным образом и касались разных направлений курса информатики: от программирования до криптовалют.

Олимпиада была организована Московским центром технологической модернизации образования и столичным Департаментом образования.