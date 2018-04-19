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Преподаватель информатики из ЮВАО победил на городской олимпиаде
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Преподаватель информатики из ЮВАО победил на городской олимпиаде 

Префектура Юго-Восточного административного округа 23 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Лидером городской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» стал преподаватель корпуса № 2 школы № 2121 района Люблино Денис Трунов.
— Олимпиада состояла из четырех этапов, — сообщили в администрации школы № 2121. — Задание финального тура, в котором приняли участие 30 человек, заключалось в разработке урока в среде Московской электронной школы. Темы уроков распределялись случайным образом и касались разных направлений курса информатики: от программирования до криптовалют.
Олимпиада была организована Московским центром технологической модернизации образования и столичным Департаментом образования.
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