Дошколята из Ховрина совершили путешествие по сказкам

Педагоги начальных классов школы №597 района Ховрино провели занятия в дошкольных отделениях. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Воспитанники старших групп совершили путешествие по сказкам, исследовали свойства магнита, а в ходе игры «Крестики-нолики» нашли ответы на вопросы об окружающем мире. Ребятам очень понравились встречи. На занятиях присутствовали родители воспитанников, педагоги», — уточняется в сообщении.

Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)