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Дошколята из Ховрина совершили путешествие по сказкам
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Дошколята из Ховрина совершили путешествие по сказкам 

Управа района Ховрино города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Педагоги начальных классов школы №597 района Ховрино провели занятия в дошкольных отделениях. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Воспитанники старших групп совершили путешествие по сказкам, исследовали свойства магнита, а в ходе игры «Крестики-нолики» нашли ответы на вопросы об окружающем мире. Ребятам очень понравились встречи. На занятиях присутствовали родители воспитанников, педагоги», — уточняется в сообщении.
Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)
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