По просьбам жителей возле Палкинской школы построят остановку

Современный остановочный комплекс появится вблизи Палкинской средней школы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. По многочисленным просьбам местных жителей и учащихся Палкинской средней школы вблизи учебного учреждения появится современный остановочный комплекс. Государственный контракт на выполнение соответствующих работ заключило Государственное бюджетное учреждение «Псковавтодор».

Автобусные остановки на этом месте ранее отсутствовали. В скором времени здесь устроят остановочную и посадочную площадки, тротуары и пешеходное ограждение, укрепят обочину и смонтируют один автопавильон. Также установят дорожные знаки, «лежачих полицейских» и нанесут разметку, а для обеспечения безопасности в темное время суток будет смонтировано наружное освещение.

Стоимость контракта составляет более 3 млн рублей. Подрядчик ООО «Печорыагродорстрой» планирует завершить работы к новому учебному году.