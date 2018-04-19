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Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в Ленобласти
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Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в Ленобласти 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
Главная задача мероприятия — оказать психологическую и содержательную помощь выпускникам при подготовке к единому государственному экзамену.
Секретами успешной подготовки к экзаменам, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию итоговых экзаменационных работ поделились выпускники-стобалльники 2017 года Олег Чернявский, выпускник гимназии № 11 города Выборг и Марта Румба, выпускница средней общеобразовательной школы № 5 города Тихвин.
Также рекомендации по подготовке к экзамену участники акции получили от Алексея Гракова, учителя физики лицея № 8 Соснового Бора, победителя Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017».
Единые государственные экзамены в 2018 году пройдут с 28 мая по 2 июля. Базовую математику выпускники будут сдавать 30 мая, 1 июня школьники будут проходить тестирование на углубленное знание этого предмета. Обязательный экзамен по русскому языку состоится 6 июня.
Первооткрывателями в сдаче пробного единого госэкзамена по русскому языку стали воспитанники СОШ №1 города Кировска — первый экзамен в Ленобласти состоялся 2 февраля. Александр Дрозденко так же попробовал свои силы в написании ЕГЭ по русскому языку.
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