Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в Ленобласти

Главная задача мероприятия — оказать психологическую и содержательную помощь выпускникам при подготовке к единому государственному экзамену.

Секретами успешной подготовки к экзаменам, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию итоговых экзаменационных работ поделились выпускники-стобалльники 2017 года Олег Чернявский, выпускник гимназии № 11 города Выборг и Марта Румба, выпускница средней общеобразовательной школы № 5 города Тихвин

Также рекомендации по подготовке к экзамену участники акции получили от Алексея Гракова, учителя физики лицея № 8 Соснового Бора , победителя Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017».

Единые государственные экзамены в 2018 году пройдут с 28 мая по 2 июля. Базовую математику выпускники будут сдавать 30 мая, 1 июня школьники будут проходить тестирование на углубленное знание этого предмета. Обязательный экзамен по русскому языку состоится 6 июня.