Учитель челябинской школы наказал ученика, опрокинув его еду в столовой

Учитель одной из школ Челябинска нарушил нормы профессиональной этики, в качестве наказания лишив ученика еды, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в Курчатовском районе, на действия педагога пожаловались родители школьника. По данным правоохранителей, учитель в столовой опрокинул тарелку ребёнка из-за того, что тот не реагировал на замечания. Свидетелями ситуации стали одноклассники ученика. Действия педагога признали некорректными и унижающими честь и достоинство несовершеннолетнего.

«В соответствии с законодательством обучающимся предоставляются академические права, в том числе право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, применять педагогически методы обучения и воспитания», — пояснили в прокуратуре

После проверки директору школы внесли представление, правоохранители намерены проследить за его рассмотрением.

Напомним, ранее в Челябинске связанный с едой скандал произошёл в одном из детских садов: родители со слов детей рассказали, что одного воспитанника накормили супом из тарелки, в которую его вырвало.