Челябинских школьников, исправивших «тройки» в четверти, зовут на встречу с министром образования

Александру Кузнецову. Учеников 2-11 классов всех школ Южного Урала приглашают принять участие в необычной акции. Проект «Отличный дневник» поможет исправить «тройку» и обменять хорошие оценки на подарки. Единственное условие к участникам: исправить «тройку» за четверть по любому предмету на «4» или «5» за 2017-2018 учебный год. Школьники, которые исправят больше всего «троек», смогут попасть на прием к министру образования и науки Челябинской области

— Быть отличником непросто. Но еще сложнее исправить злосчастную «тройку» на «четыре» или «пять» в четверти. Но при желании и это возможно! — подчеркивают организаторы акции. — Цель нашего проекта, который проходит при поддержке регионального министерства образования , поощрить школьников, которые смогут распрощаться с «тройками» за четверть.

Как принять участие в акции

Шаг 1. Исправить «тройку», которая стояла в предыдущих четвертях 2017-2018 учебного года, на «четверку» или «пятерку» по любым предметам. Шаг 2. Скачать бланк для оценок и в конце учебного года вписать в него все свои исправленные «четверки» и «пятерки» с помощью классного руководителя.

Шаг 3. Заверить бланк печатью и подписью директора школы и отправить в оргкомитет проекта. Заявки принимаются до 10 июня.

Подробную информацию о том, как обменять хорошие оценки на подарки, можно узнать на сайте организатора.