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Челябинских школьников, исправивших «тройки» в четверти, зовут на встречу с министром образования
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Челябинских школьников, исправивших «тройки» в четверти, зовут на встречу с министром образования 

Хорошие новости 58 минут назад
Фото: Хорошие новости
Учеников 2-11 классов всех школ Южного Урала приглашают принять участие в необычной акции. Проект «Отличный дневник» поможет исправить «тройку» и обменять хорошие оценки на подарки. Единственное условие к участникам: исправить «тройку» за четверть по любому предмету на «4» или «5» за 2017-2018 учебный год. Школьники, которые исправят больше всего «троек», смогут попасть на прием к министру образования и науки Челябинской области Александру Кузнецову.
— Быть отличником непросто. Но еще сложнее исправить злосчастную «тройку» на «четыре» или «пять» в четверти. Но при желании и это возможно! — подчеркивают организаторы акции. — Цель нашего проекта, который проходит при поддержке регионального министерства образования, поощрить школьников, которые смогут распрощаться с «тройками» за четверть.
Как принять участие в акции
Шаг 1. Исправить «тройку», которая стояла в предыдущих четвертях 2017-2018 учебного года, на «четверку» или «пятерку» по любым предметам. Шаг 2. Скачать бланк для оценок и в конце учебного года вписать в него все свои исправленные «четверки» и «пятерки» с помощью классного руководителя.
Шаг 3. Заверить бланк печатью и подписью директора школы и отправить в оргкомитет проекта. Заявки принимаются до 10 июня.
Подробную информацию о том, как обменять хорошие оценки на подарки, можно узнать на сайте организатора.
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