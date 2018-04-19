Полицейские провели занятия со школьниками

Столичные полицейские провели с учениками 10 «Б» класса центра спорта и образования «Самбо-70» увлекательные занятия на базе УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве

Ребята познакомились со спецификой работы дактилоскопической, баллистической, трасологической лабораторий. Сотрудники показали самбистам, как проводятся криминалистические экспертизы на новейшем оборудовании с использованием основ механики, спектрального анализа, оптики и других научных знаний. Еще ребята побывали в тире, посетили кинологическую службу.