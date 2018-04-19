Более 1,5 тыс. человек приняли участие в Днях карьеры Финансового университета при правительстве РФ

Более 1,5 тыс. человек приняли участие в Днях карьеры, направленных на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников ведущих вузов Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

«День карьеры — крупнейшее мероприятие, направленное на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников Финансового университета при правительстве Российской Федерации и других ведущих вузов Москвы. В этом году в нем приняли участие свыше 1 тыс. 500 человек. Работодателей представляли столичные и федеральные органы исполнительной власти, а также ведущие российские и международные компании и банки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители столичного департамента финансов рассказали об устройстве городской бюджетной сферы и познакомили студентов и выпускников с основными направлениями работы ведомства.

«Молодые специалисты смогли задать интересующие их вопросы, узнали, как можно применить свои знания и таланты на государственной гражданской службе Москвы, и что нужно сделать, чтобы поступить на работу в столичный финансовый орган», — пояснили в пресс-службе.