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ВТБ предоставит выпускникам ДГТУ рабочие места
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ВТБ предоставит выпускникам ДГТУ рабочие места 

Деловое сообщество 1 час назад
Банк ВТБ в рамках соглашения с Донским государственным университетом предложит выпускникам рабочие места и перспективы карьерного роста, а студентам — обрести практические навыки. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации. Как отметил управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимира Стрельникова, банковская отрасль в донском регионе стремительно эволюционирует. «Большое внимание уделяется инновационным технологиям и развитию дистанционных каналов обслуживания. И вот тут, как раз нам и нужны молодые специалисты — талантливые, активные и мобильные. Поэтому мы организовываем мастер-классы, проводим лекции, устраиваем экскурсии по банку, рассказываем о нашей корпоративной жизни, просто общаемся и отвечаем на вопросы», — рассказал Владимир Стрельников. По его словам, нестандартно мыслящий студент, который показывает высокую продуктивность, автоматически попадает в кадровый резерв ВТБ. Отметим, что в минувшее воскресенье ВТБ принял участие в Дне открытых дверей первого опорного вуза Дона. На мероприятие пришло 1,3 тыс. абитуриентов и их родителей.
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