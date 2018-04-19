ВТБ предоставит выпускникам ДГТУ рабочие места 

Деловое сообщество: последние новости

ДГТУ вошел в рейтинг лучших вузов мира

В Ростове после проверок МЧС закрыли ТЦ «Мир»

ОФК Банк, держащий на счетах почти полмиллиарда рублей от ростовских вкладчиков, лишен лицензии