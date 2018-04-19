3 ножа в спину школьного образования

Я никогда не питала иллюзий на тему школьного образования. Я не считаю школу абсолютным благом для всех детей, скорее я вижу её площадкой нелёгкой жизни. Здесь каждому приходится тяжело, и ученикам, и учителям, и родителям. Каждый получает свою порцию ранений о систему образования. И когда я слышу 1 сентября все эти хвалебные марши и речи о том, какое прекрасное у нас образование, мне становится очень грустно. Потому что сама идея может быть ещё и ничего, но вот исполнение, подача, атмосфера и настрой современной школы похожи на плохой ужастик.

Дети или роботы?

Мой сын пошёл в школу в свои 7 лет: белая рубашка, неудобные брюки, большой портфель. Бабушка плакала от умиления, я махала ему рукой на линейке, а сам сын гордо держал букет гладиолусов, который был больше него самого. Так всё это началось. Дальше были обычные будни, и в них по капле до меня доходило осознание того, что в школе должны учиться не дети, а роботы. Именно для роботов сделана школьная форма: неудобные классические брюки, рубашки, в которых невозможно бегать, жарко сидеть в классе, а на улице холодно. Именно для роботов ведут 40-минутные уроки, когда нельзя разговаривать и нужно делать всё по команде. Именно для роботов существуют перемены, когда можно только тихо сидеть или медленно шевелиться. Ко второму классу я отлично понимала, что обычным здоровым, любознательным детям в школе вообще не рады. А уж если у вашего ребёнка есть какая-то особенность здоровья, то в школе лучше вообще не появляться. Льющаяся из всех утюгов информация про инклюзию и доброжелательную образовательную среду в щепки разбивается об реальность, потому что на словах мы имеем одно, а по факту происходит совсем другое. В законе об образовании РФ написано очень много хороших слов о том, что важен индивидуальный подход, личностные достижения и доступность общего образования для всех категорий обучающихся. Но когда в школу попал мой ребёнок, я поняла, что эти слова так и остались в пыльных министерских талмудах. К реальности они не имеют ни малейшего отношения. Школьная форма На самом деле введение школьной формы обсуждается в конкретном образовательном учреждении с участием всех участников образовательного процесса (а это вообще-то родители, педагоги и, представьте, дети!). Но какое-то единообразие (я называю это дресс-код) присутствует во всех школах. Вы когда-нибудь пробовали бегать в лакированных туфлях? Или в туфлях на маленьком каблучке? Вы когда-нибудь потели в белой рубашке (даже очень хорошего качества). Когда я выбирала ребёнку школьную форму, я задалась вопросом: для кого она сделана и с какой целью? Для меня стало очевидным, что школьную форму делают специально для неудобства детей, чтобы на уроках было неудобно сидеть, на переменах неудобно двигаться и потом совершенно неудобно идти домой, одевая поверх всего этого благолепия болоньевые штаны в холода. То, что дети подвижные, разные и индивидуальные, школьной формой никак не учитывается. Мертвый урок Попробуйте замереть на 40 минут, оставив для движения лишь одну руку и рот. Именно это происходит с детьми в школе. Детей с совершенно разными темпераментами и возможностями организма, с разным здоровьем усаживают в одну линейку с требованием не шевелиться и не разговаривать. Кажется, будто не школа, а гестапо. Но я вспоминаю свои 8-11 лет, когда затекает спина, от напряжения болит голова и хочется просто лечь на парту, а лучше на пол, но слова учителя: «Колесникова, выпрямись!», звучат как колокол. Про поговорить и обсудить происходящее на уроке я вообще молчу. В учебном процессе напрочь отсутствует возможность обсуждать материал с одноклассниками, отсутствует возможность свободной речи. Тюремные правила перемены Ну и вишенка на торте, это перемены. Вообще это время, когда как бы нужно встать и размять затёкшее от уроков тело. Но помним про школьную форму — бегать и прыгать в ней нереально. А в нашей школе на перемене, например, можно только спокойно ходить или читать. Тюремные правила они заимствуют что ли? То, что так присуще детскому организму: двигаться, смеяться, кричать (да, после 40 минут вынужденной тишины ребёнка как бомбу разрывает от желания просто покричать) запрещено! Накопленное напряжение не находит выхода и остаётся в мышцах, переходит в головную боль или разрушает внутренние органы (то что большая часть школьников выходит из школы с гастритами, искривлениями позвоночника и низким зрением меня вообще не удивляет).

И смотреть страшно, и развидеть уже невозможно

Можно подумать, что я ругаю тут учителей. Но людей, которые раздавлены между родителями, администрацией и собственными принципами ругать невозможно. Тех, кто много лет находится в таком же напряжении, уже порядком выгорел на работе, где он всегда виноват, ругать — преступление. Но и закрывать глаза дальше, продолжать мириться с тем что происходит, тоже уже никак. Я вижу детей, маленьких, разных, которые любят играть, спонтанно двигаться, живо обсуждать интересное, совать свой нос везде и всегда спрашивать. А потом я смотрю на маленьких взрослых, которые идут в школу: одинаковая одежда, потухший взгляд, боязнь ошибок. Я не знаю, может быть где-то в больших городах, там, где у школ есть спонсоры и думающие директора, в образовательный процесс внедрены зоны сенсорной разгрузки для детей, может быть им разрешают двигаться во время уроков, инициируют мозговые штурмы при изучении тем. Но то, что я вижу вокруг себя, в школе, куда ходит мой сын, очень удручает меня. Я совсем не хочу быть Дон Кихотом и воевать с ветряными мельницами, но и кивать головой в такт этого бреда у меня тоже уже не получается.