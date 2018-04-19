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Спикер Госсовета РТ предложил отменить добровольность изучения татарского
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Спикер Госсовета РТ предложил отменить добровольность изучения татарского 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Министерство образования РФ ищет формы для того, чтобы удовлетворить запрос татар на изучение родного языка в республике.
Об этом заявил на встрече с «Молодой гвардией Единой России» спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«Я думаю, что надо добровольность убрать, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем?», — приводит комментарий председателя татарстанского парламента ТАСС. По мнению Мухаметшина, запретом и ограничениями нельзя найти компромисс, и конфронтация все равно останется.
Напомним, в Татарстане в 2017 году были пересмотрены учебные планы и татарский из разряда обязательных предметов перешел в доброльный, он изучается по желанию родителей в рамках уроков «родного языка». При этом в существующих ФГОС изучение татарского как государственного языка РТ вообще не предусмотрено, в связи с этим в Татарстане предлагают внести изменения во ФГОС.
«Мы уже работаем над новым ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) вместе с Васильевой, министерством образования Российской Федерации», — сообщил Мухаметшин.
Между тем, в Госдуму 10 апреля был внесен законопроект, предлагающий поправки в ФЗ «Об образовании в РФ». Согласно им, преподавание и изучение государственных языков республик РФ должно быть добровольным. Выбор родного языка должен осуществляться по заявлению родителей. В Татарстане уже выступили против этой поправки. Представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что в ней заложен «конфликтогенный потенциал».
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