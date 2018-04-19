Спикер Госсовета РТ предложил отменить добровольность изучения татарского

Министерство образования РФ ищет формы для того, чтобы удовлетворить запрос татар на изучение родного языка в республике.

Фарид Мухаметшин. Об этом заявил на встрече с «Молодой гвардией Единой России» спикер Госсовета РТ

«Я думаю, что надо добровольность убрать, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем?», — приводит комментарий председателя татарстанского парламента ТАСС . По мнению Мухаметшина, запретом и ограничениями нельзя найти компромисс, и конфронтация все равно останется.

Напомним, в Татарстане в 2017 году были пересмотрены учебные планы и татарский из разряда обязательных предметов перешел в доброльный, он изучается по желанию родителей в рамках уроков «родного языка». При этом в существующих ФГОС изучение татарского как государственного языка РТ вообще не предусмотрено, в связи с этим в Татарстане предлагают внести изменения во ФГОС.

«Мы уже работаем над новым ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) вместе с Васильевой, министерством образования Российской Федерации», — сообщил Мухаметшин.