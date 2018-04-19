Показательные выступления нижегородских спортивных и танцевальных школ пройдут 19 апреля

19 апреля в ДК «ГАЗ» в рамках социальной акции «Здоровым быть легко!» состоятся показательные выступления спортивных и танцевальных школ Нижнего Новгорода для учеников начальных классов.

Акция проводится в рамках проекта «Первая народная медицинская премия» при поддержке областного министерства здравоохранения и городского департамента образования. Старт акции даст семикратный чемпион мира по самбо, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо и по дзюдо Раис Рахматуллин.

Целью показательных выступлений является развитие интереса у молодого поколения к занятиям спортом, хореографией и другими направлениями активного образа жизни.