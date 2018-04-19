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Активисты собирают подписи против закона о добровольном изучении национальных языков
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Активисты собирают подписи против закона о добровольном изучении национальных языков 

Казанский репортер 27 минут назад
Фото: Казанский репортер
Активисты собирают подписи под петицией за сохранение изучения родных языков народов Российской Федерации в обязательной предметной части учебных планов общего образования. Таким образом, выражается протест против внесения в Госдуму законопроекта об изменениях в Федеральный закон № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Норму представили 10 апреля. «Его инициаторы замахнулись на самое ценное и самое святое для нашей многонациональной семьи народов России — на родной язык. Эти депутаты видят „справедливость“ в лишении нас гарантированного права изучать свои родные языки за счет учебного времени в обязательной части учебных планов. Вместо этого нам предлагается возможность их факультативного изучения», — говорится в обращении активистов, которое адресовано президенту России Владимиру Путину. К этому часу под петицией подписались более 300 человек. Добавим, ранее официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала внесение нормы в Госдуму, отметив, проект вызывает обеспокоенность.
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