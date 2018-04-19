Каждое четырнадцатое преступление в Киргизии совершается подростками

В школах Киргизии действует сеть подростковых организованных преступных группировок (ОПГ), которые держат в страхе не только учащихся, но и педагогов. Совладать с ОПГ несовершеннолетних правоохранительные органы страны пока не в силах. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Молчание ягнят

Худенький невысокий паренек Айдар Кабаев (имя изменено по просьбе родителей — Прим. авт.) ушел из школы, не окончив девятый класс. Долгое время он скрывал от родителей, что уже давно не посещает занятия. Причина — большие долги перед лидером группы учеников из 11-го класса. С ужасом мать узнала, что Айдар отрабатывает долг в семье «кредитора». Кстати, родители последнего думали, что их сыну одноклассник помогает бескорыстно.

— До седьмого класса Айдар в школе был ударником, — рассказала его мама Шахноза. — Потом мы переехали в другое село, и ситуация резко изменилась, начались проблемы с учебой. Муж ходил в школу, разговаривал с учителями. Они сказали, что у Айдара не сложились отношения с новыми одноклассниками, и посоветовали подождать, пока сын адаптируется в коллективе. Но время шло, а наш мальчик совсем забросил учебу, и даже любимое занятие — резьба по дереву — стала ему неинтересна. Потом из дома стали пропадать вещи. Подарили на день рождения планшет, но через неделю гаджета не стало. Сын сказал, что украли.

Однажды соседка увидела Айдара, который убирал мусор у чужого дома. Женщина подумала, что обозналась, но потом окликнула парня. Тот оглянулся и, узнав знакомую, быстро скрылся за воротами. Та рассказала Шахнозе о странном поведении подростка. Родители решили поговорить с Айдаром. Он сначала молчал, но после все же рассказал, что уже около года с него вымогают деньги — так называемый «взнос» за право учиться в этой школе. Айдару нужно было заплатить около двух тысяч сомов. Таких денег у него не было, и старшеклассники включили ему счетчик. Когда сумма превысила шесть тысяч, Айдара под угрозой физической расправы принудили работать в доме у одиннадцатиклассника.

Случай с Айдаром, увы, не единственный. В Нарынской области, к примеру, семиклассница из-за «долгов» перед школьными вымогателями пыталась покончить с собой, накинув на шею петлю. Лишь по счастливой случайности та не затянулась, и девочку удалось спасти.

Не подмочить бы репутацию

О росте подростковой преступности заявил и заместитель министра внутренних дел КР Данияр Абдыкаров. На заседании парламентского комитета он признался: «Сегодня есть случаи, когда подростки сами организовывают преступные группы, и для этого им не нужно одобрение членов взрослых ОПГ».

Эксперты общественной организации «За реформы и результат» провели специальное исследование, посвященное школьному рэкету. По их данным, это явление носит более массовый характер, чем считают взрослые. Во-первых, потому, что абсолютное большинство учеников, осведомленных о рэкете в школе, не обращались к учителям или администрации школы. Дети считают, что это бесполезно, а травля со стороны малолетних преступников только ужесточится. Во-вторых, факты вымогательства не-редко пытаются скрыть и учителя. Последние боятся нанести урон репутации школы и получить выговор от руководства.

— Школьники начинают испытывать на себе проблемы вымогательства со стороны старшеклассников, а также сверстников с 6-7-го класса (12-13 лет), — сообщают в общественной организации. — Формы вымогательства бывают как с применением физического насилия, так и без него. По словам респондентов, в последнее время все чаще применяется второе, когда старшеклассники напрямую или через сверстников просят одолжить деньги, но при этом жертва изначально знает, что их не вернут. Отнимают также телефоны, в некоторых случаях одежду или другие ценные предметы. Их рэкетиры сдают в ломбард, где жертва может выкупить свое имущество. Школьники также принуждают слабых сверстников или тех, кто младше, выполнить определенную работу, например, на поле или дома.

— В Киргизии каждое четырнадцатое преступление совершается подростками, а наличие в школах рэкета подтверждает каждый третий учащийся, — утверждает глава общественной организации «Лига защиты прав детей» Назгуль Турдугулова. — Школьное вымогательство распространено как среди мальчиков, так и среди девочек. Ученики вынуждены копить деньги, просить у родителей и, самое ужасное, — сами отбирать что-то у младших, чтобы затем рассчитаться.

Нет людей и методов

В правоохранительных структурах заявляют, что школьное вымогательство нередко имеет скрытые формы, из-за чего его трудно квалифицировать как правонарушение или уголовное преступление. В результате сложно и выявлять его, и бороться с ним.

В министерстве образования и науки Киргизии о рэкете знают, но предлагают бороться с этим явлением только профилактическими мерами. Однако если дело дошло до создания подростковых ОПГ, подобным способом уже вряд ли поможешь.

Что касается родителей, то большинство из них даже не подозревает о наличии в школах рэкета. По мнение экспертов, главная причина заключается в элементарном отсутствии общения с сыном или дочерью. Лишь около половины взрослых, осведомленных о рэкете в школе, узнали об этом от самого ребенка.

Между тем причин разгула школьного рэкета множество. Среди основных эксперты называют слабую воспитательную работу в семье и школе, отсутствие тесных связей педагогических коллективов с родителями, местными властями и правоохранительными органами. Ситуация осложняется отсутствием идеологических и нравственных ориентиров, социальным расслоением общества, безработицей, низким уровнем образованности и культуры, а также неконтролируемой миграцией. Родители слишком заняты добыванием средств на жизнь, чтобы обращать внимание на проблемы детей.

Учителя, в свою очередь, вынуждены работать в несколько смен ради получения достойной зарплаты. Переполненность классов не позволяет уделять должное внимание каждому ученику. Милиция сталкивается со схожими проблемами. В МВД, к примеру, жалуются на нехватку сотрудников. Инспектору по делам несовершеннолетних порой приходится работать в трех и более школах. Кроме того, без заявления со стороны пострадавших они не вправе что-либо предпринимать, а многие жертвы рэкета и их родители не решаются обращаться за помощью в милицию.

В школах подобные конфликты чаще всего разрешаются формально — агрессора и его жертву вынуждают заключать мировую. Педагоги ограничиваются менторскими беседами, а если случай получает огласку — устным осуждением виновного. Рэкет как явление тем временем разрастается.

Короновали в школе

— Чтобы расплатиться с вымогателями, ребятам приходится воровать деньги, — пояснил «РГ» представитель общественной организации «За реформы и результат» Урмат Казакбаев. — При этом жертва рэкета, как правило, скрывает от родителей факт вымогательства, иначе его могут назвать предателем или ябедой и лишить круга общения. К сожалению, дети начинают жить по законам криминального мира.

По словам Казакбаева, год назад в одной из школ Иссык-Кульской области произошел и вовсе вопиющий случай: коронация двух лидеров — ученика и ученицы старших классов. «Королю» школьники сбросились на золотую печатку, а «королеве» — на цепочку. Событие отметили распитием нескольких литров водки. Подростков таким образом проверяли на стойкость. Тех, кто после этого ушел домой самостоятельно, приняли в ближний круг «коронованных особ».