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Челябинский учитель наказан за то, что опрокинул еду школьника в столовой
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Челябинский учитель наказан за то, что опрокинул еду школьника в столовой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Инцидент произошел в Курчатовском районе. По данным правоохранителей, учитель в столовой опрокинул тарелку ребенка из-за того, что тот не реагировал на замечания. Свидетелями ситуации стали одноклассники ученика. Действия педагога признали некорректными и унижающими честь и достоинство несовершеннолетнего.
После проверки директору школы внесли представление, правоохранители намерены проследить за его рассмотрением, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«ФедералПресс» ранее писал: самарского преподавателя, избивавшего учеников, приговорили к исправительным работам. Прокуратура намерена добиться ужесточения приговора.
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