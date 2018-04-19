Челябинский учитель наказан за то, что опрокинул еду школьника в столовой

Инцидент произошел в Курчатовском районе. По данным правоохранителей, учитель в столовой опрокинул тарелку ребенка из-за того, что тот не реагировал на замечания. Свидетелями ситуации стали одноклассники ученика. Действия педагога признали некорректными и унижающими честь и достоинство несовершеннолетнего.

После проверки директору школы внесли представление, правоохранители намерены проследить за его рассмотрением, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.