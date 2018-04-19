Ещё
Глава Башкирии поручил усилить безопасность во всех школах региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Башкирии поручил усилить безопасность во всех школах региона 

RT на русском 10 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил усилить безопасность во всех школах региона, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Этот случай ещё раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведём», — сказал Хамитов, комментируя инцидент в одном из образовательных учреждений Стерлитамака.
Он также отметил действия преподавателей и оперативных служб. По словам главы Башкирии, коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей.
Ранее сообщалось, что Хамитов выехал на место происшествия в школе в городе Стерлитамаке.
Также президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах агрессии и обострений заболеваний у школьников.
RT на русском: последние новости
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в школе Стерлитамака В Россотрудничестве рассказали о проекте по возвращению студентов из «недружественных» стран Как Мариинские гимназии повлияли на развитие образования в России
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня178
Тулеев уедет за границу348
Япония заявила протест России150
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя127
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:57
Япония заявила протест России
Азия В мире
01:00
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Общество
00:07
Садальский обратился к Урганту
Шоу-бизнес
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение