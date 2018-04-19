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500 нарушений выявила прокуратура при проверке медпунктов детских садов и школ
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500 нарушений выявила прокуратура при проверке медпунктов детских садов и школ 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Областная прокуратура проверила медицинские кабинеты в детских образовательных и спортивных организациях. В марте были проинспектированы более 1000 объектов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Большая часть выявленных нарушений касалась ненадлежащего состояния медпунктов, отсутствия отдельного медицинского оборудования, и т. п.
Так, в восьми спортивных учреждениях Советского района Нижнего Новгорода не были созданы условия для оказания первой медпомощи. А в Дзержинске из 11 спортивных организаций медпункты имелись только в двух.
В Ардатовском районе проверка обнаружила факт отсутствия в медпунктах образовательных организаций необходимого оборудования для оказания неотложной помощи. Аналогичные нарушения выявлены и в других районах области.
Также, некоторые образовательные учреждения не имели лицензии на ведение медицинской деятельности. К работе допускался персонал, не имеющий необходимой квалификации.
За три первых месяца года прокуратура выявила в школах и детских садах 500 нарушений. По этим фактам внесено 265 представлений, возбуждено 13 административных дел.
Напомним, прокуратура Нижегородской области провела проверку инцидента с высаженным на мороз из маршрутки саровским школьником.
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