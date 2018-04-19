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Прокуратура требует уволить четырех директоров школ с судимостью в Агульском районе
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Прокуратура требует уволить четырех директоров школ с судимостью в Агульском районе 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Прокуратура требует уволить четырех директоров школ с судимостью в Агульском районеЧетырех осужденных директоров школ требует уволить прокуратура Агульского района, сообщает пресс-служба прокуратуры РД.
Директора Хутхульской, Дулдугской и Гоинской школ, а также руководитель Детско-юношеской спортивной школы №1, по данным прокурорской проверки, имели непогашенные судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, что по ст. 331 Трудового кодекса РФ не позволяет им заниматься педагогической деятельностью.
По итогам проверки районная прокуратура направила в адрес главы муниципалитета представление с требованием уволить преступников.
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