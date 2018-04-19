Вологодские депутаты нашли способ решить кадровый вопрос в здравоохранении

Студенты медицинских вузов Вологодской области смогут заключать договоры целевого обучения и получать стипендию в четыре тысячи рублей на любом курсе. Об этом сообщила председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

«В настоящее время студенты-целевики получают дополнительную стипендию в четыре тысячи рублей. Однако случается, что абитуриенты не решаются заключать договоры целевого обучения, и только на средних или последних курсах они понимают, что готовы, получив профессию, вернуться на работу в Вологодскую область. Теперь с такими студентами департамент здравоохранения может заключить соответствующий договор. Мы очень рассчитываем, что таких людей будет как можно больше», — рассказала Ячеистова.

По ее словам, на дополнительную стипендию смогут рассчитывать студенты, которые обучаются по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология». Это именно те специальности, которые в настоящее время востребованы в селах.