Мозговой штурм: как выучить немецкий в школе так, чтобы поступить на медицинский в Германии

В сегодняшней серии проекта «Мозговой штурм» мы расскажем о выпускнице 37-й гимназии Алене Гусевой. Она начала учить немецкий с первого класса и выучила его до такого уровня, что смогла поступить в медицинский университет в Германии. Даже по стране таких ребят единицы. Хотя в начальной школе у нее были тройки и двойки по этому предмету.

— С детства Алена была очень любознательной, активной, казалось, что она знает больше, чем другие дети. С года мы отдали ее в школу раннего развития, а с двух лет — на занятия по английскому языку, — рассказала мама девушки Светлана Гусева . — На подготовительных курсах перед школой Алену назвали вертушкой, говорили, что с ее подвижностью форму придется менять каждую четверть.

По словам мамы Алены, сначала у них не было цели вырастить из дочери полиглота. И в 37-ю гимназию они отдали ее не ради знания языков, а потому что немецкая гимназия на Первомайской была рядом с работой и водить дочь туда было удобнее, чем на Сортировке, где они тогда жили.

— Если бы на месте этой гимназии была какая-то другая школа, пошли бы в нее. Выбор был не принципиальным, потом уже поняли, как нам тогда повезло, что в эту гимназию тогда принимали без прописки, — говорит Светлана Гусева.

Как признается Светлана, поначалу немецкий язык давался дочери тяжело.

— Мы с мужем иностранный не знали и помочь ей ничем не могли. Я очень из-за этого переживала, раз помочь не могли, требовать с нее результатов было неправильно. Мы не знали, что спросить, как проверить, — рассказала мама выпускницы. — Но Алена не сдавалась, говорила, что все равно будет учить, будет стараться, и классе в шестом-седьмом все переломилось, стало получаться.

Алена говорит, что переживала из-за плохих оценок по немецкому.

— Я сидела на уроке и не понимала, что от меня хотят. Мне казалось, что мы очень много учим. До школы иностранный был для меня игрой, а тут приходилось приходить после школы и садиться за уроки, — говорит Алена. — Я говорила себе, что все равно сделаю. Альтернатива была грустной — пойти в обычную школу около дома, где от тебя не требуют знаний трех форм немецких глаголов и грамматических правил с исключениями, а тогда головой я уже понимала, что это совсем другая перспектива.

Как рассказывает мама Алены, пятерок с дочери они не требовали, говорили, что натянутые пятерки не нужны. Пусть это будет четверка, но настоящая.

— Такого, чтобы я получила тройку и боялась идти домой, не было. Когда я получила тройку, никогда не было вопроса «как так?», был вопрос: «почему?». Меня ни с кем не сравнивали, — говорит девушка.

По словам Светланы, с самого детства они просили детей не скрывать свои проблемы, рассказывать обо всем.

— Мы говорили, что если я не смогу помочь, то кто-то другой сможет помочь, тот же репетитор. Поэтому Алена всегда нам рассказывала о своих трудностях, признавалась, что не получается что-то, — говорит мама выпускницы.

В каникулы, начиная с начальной школы, родители старались отправлять дочь в Германию , ездили вместе с гимназией.

— Во всех поездках с нами была директор гимназии Светлана Трухина, она находила время, занималась с нами, узнавали что-то вперед школьной программы, — рассказала Алена Гусева.

Первый раз в семью по обмену в Германию Алена поехала в 8-м классе, а когда вернулась, сказала родителям, что хочет говорить, как немцы.

Кроме уроков немецкого в гимназии Алена занималась дома.

— Читала много художественной литературы: Томаса Манна , учила стихи Шиллера. Мне это нравилось, кому-то нравится петь, а мне нравилось учить немецкий язык, — рассказала девушка.

В старших классах Алена хорошо сдала DCD-экзамен, подтверждающий знание немецкого языка.

— Сочинение она написала лучше всех в России , — говорит мама выпускницы.

До 9-го класса Алена не была отличницей, но когда это получилось, решила бороться за медаль, решила, что она может.

После школы Алена решила поступать в Германию, сначала в колледж, а потом в медицинский университет.

— Сейчас я учусь в Мюнстере, он находится в часе езды на поезде от Дюссельдорфа . Я изучаю там медицину, но каким буду врачом, еще не знаю. Моя цель была, чтобы язык работал, чтобы он был инструментом. Просто немецкий язык как специальность я не рассматривала, — рассказывает Алена.

Она хотела поступать в медицинский, но даже для подстраховки не подавала документы в российские медицинские вузы.

— Я знала, что у меня хороший ЕГЭ и, наверное, я смогу поступить на бюджет в Питер, но мне этого не хотелось, — вспоминает Алена.

Как признается Светлана Гусева, ответ из Германии о том, берут туда учиться дочь или нет, шел очень долго и заставил их понервничать.

— Был уже последний день работы приемной комиссии здесь, в Екатеринбурге , и я говорила ей успеть подать документы здесь, но Алена отказывалась. Она говорила, что не хочет занимать здесь чье-то место, уговаривать ее было бесполезно. И вечером поступил долгожданный звонок, дали визу, и все получилось, — говорит мама девушки.

По словам Светланы Гусевой, главный секрет успеха — это не опускать руки и верить в своих детей.

— Мои дети — не вундеркинды, все, чего они добились, было с их трудом. У меня у самой были периоды, когда все хотелось бросить, когда что-то не получалось. Потом начинала думать, что столько уже пройдено, что надо помогать детям, слышать, что они хотят. Главное — дать возможность детям расширить кругозор, сейчас столько возможностей, надо ими пользоваться, — говорит она. — Бывает, что с первого раза не получается, как у нас — получалось со второго, с третьего, главное — это поддержать своего ребенка.