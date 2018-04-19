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Более 500 нижегородских школьников защитили научные проекты в ННГУ им. Лобачевского
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Более 500 нижегородских школьников защитили научные проекты в ННГУ им. Лобачевского 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
Более 500 учащихся 9-11 классов нижегородских школ представили свои научные проекты в Университете им. Лобачевского на 48-й городской конференции Научного общества учащихся «Эврика». Защита проектов происходила перед преподавателями ННГУ.
Университет Лобачевского традиционно остаётся самой крупной площадкой городской конференции НОУ «Эврика». На этот раз в ННГУ работали 61 секция: по русскому языку, литературе, математике, физике, астрономии, химии, биологии, истории, краеведению, международным отношениям, социологии и юриспруденции.
Впервые на базе ННГУ также работала секция популяционной морфологии и генетики. Все учащиеся 11-х классов, ставшие участниками конференции, получат дополнительные баллы при поступлении в Университет Лобачевского.
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