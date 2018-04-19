Более 500 нижегородских школьников защитили научные проекты в ННГУ им. Лобачевского

Более 500 учащихся 9-11 классов нижегородских школ представили свои научные проекты в Университете им. Лобачевского на 48-й городской конференции Научного общества учащихся «Эврика». Защита проектов происходила перед преподавателями ННГУ.

Университет Лобачевского традиционно остаётся самой крупной площадкой городской конференции НОУ «Эврика». На этот раз в ННГУ работали 61 секция: по русскому языку, литературе, математике, физике, астрономии, химии, биологии, истории, краеведению, международным отношениям, социологии и юриспруденции.

Впервые на базе ННГУ также работала секция популяционной морфологии и генетики. Все учащиеся 11-х классов, ставшие участниками конференции, получат дополнительные баллы при поступлении в Университет Лобачевского.